Che Tempo Che Fa, Mara Venier parla del suo futuro in tv (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dopo un lungo pomeriggio in compagnia dei suoi telespettatori nello studio di Domenica In, una radiosa Mara Venier è intervenuta in collegamento video con Fabio Fazio nel suo show, Che Tempo Che Fa. La sua è stata un'intervista brillante e divertente, ricca di aneddoti simpatici. E non è mancato un accenno al futuro televisivo dell'amatissima conduttrice. Solo poche ore prima, Mara Venier aveva portato a termine un'altra lunga diretta con Domenica In, la sua trasmissione di grande successo che ogni fine settimana accoglie in studio tantissimi ospiti interessanti. Ma non si è tirata indietro quando Fabio Fazio l'ha chiamata per un intervento a Che Tempo Che Fa, seppure solamente in videochiamata.

