Champions League 2020/2021: sarà lo sloveno Skomina a dirigere Atalanta-Ajax

Il match Atalanta-Ajax, valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021 e in programma al Gewiss Stadium di Bergamo martedì 27 ottobre alle ore 21.00, sarà diretto da Damir Skomina. L'arbitro sloveno, che in Europa vanta un bilancio di 10 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte con le squadre italiane in campo, non è mai stato designato in passato per un match degli orobici.

