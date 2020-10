Cervinia, si apre la stagione sciistica: polemiche sui social per assembramenti e lunghe code (Di domenica 25 ottobre 2020) La stagione sciistica a Cervinia si apre all’insegna delle polemiche sui social. L’Amministratore delegato: “Situazione ottima dal lato dell’accesso graduale e del controllo”. La stagione sciistica si apre all’insegna delle polemiche a Cervinia, dove si registrano assembramenti e lunghe code che stonano con l’emergenza coronavirus che ha spinto il governo a lavorare ad un nuovo dpcm, il terzo del mese di ottobre. Nella giornata del 24 ottobre sui social si sono moltiplicati i video e le foto dagli impianti sciistici, così come si sono moltiplicate le lamentele per gli ... Leggi su newsmondo (Di domenica 25 ottobre 2020) Lasiall’insegna dellesui. L’Amministratore delegato: “Situazione ottima dal lato dell’accesso graduale e del controllo”. Lasiall’insegna delle, dove si registranoche stonano con l’emergenza coronavirus che ha spinto il governo a lavorare ad un nuovo dpcm, il terzo del mese di ottobre. Nella giornata del 24 ottobre suisi sono moltiplicati i video e le foto dagli impianti sciistici, così come si sono moltiplicate le lamentele per gli ...

