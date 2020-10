C’era una volta il sogno americano Gli Stati Uniti al bivio raccontati da Paganini

Leggi su formiche

(Di domenica 25 ottobre 2020) C’era unail, la Land of Opportes. L’America (tra le Americhe) è stata la terra in cui si trasformano le idee in progetti. (…) Leave me alone, neglisi fa da soli, si vince e si perde, si sale e si scende la scala sociale, si costruisce e si disfa, si vince e si perde come individui. L’individuo è la società, e questa è un insieme di individui che perseguono ciascuno il proprio fine. Non esiste il common good, il bene comune, come in Italia o in Europa. Piuttosto, il bene comune, è la conseguenza degli interessi individuali soddisfatti. Questo modo di vivere, profondamente lontano da quello ...