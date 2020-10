Centro Meteo europeo: ITALIA verso un Inverno nella media con ottima NEVOSITA’ (Di domenica 25 ottobre 2020) Abbiamo analizzato le proiezioni stagionali del Centro Meteo europeo, e dobbiamo dire che siamo rimasti abbastanza soddisfatti di quanto abbiamo potuto scrutare. Abbiamo visto ampie possibilità di avere lunghi periodi di normalità, e a dirlo non è il sottoscritto bensì un Centro matematico eccezione. Ovviamente, questa previsione sarà a confermare prossimamente. TEMPERATURA DEI MARI Il mese di ottobre si concluderà con temperature delle acque superficiali che saranno di poco sotto la media su una parte del Mediterraneo, soprattutto nel settore occidentale, e vi sono comprese anche quelle del mare di Corsica e di Sardegna, il Mar Ligure, parte del Mar Tirreno. Con temperature sopra la media, invece lo Jonio e ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 25 ottobre 2020) Abbiamo analizzato le proiezioni stagionali del, e dobbiamo dire che siamo rimasti abbastanza soddisfatti di quanto abbiamo potuto scrutare. Abbiamo visto ampie possibilità di avere lunghi periodi di normalità, e a dirlo non è il sottoscritto bensì unmatematico eccezione. Ovviamente, questa previsione sarà a confermare prossimamente. TEMPERATURA DEI MARI Il mese di ottobre si concluderà con temperature delle acque superficiali che saranno di poco sotto lasu una parte del Mediterraneo, soprattutto nel settore occidentale, e vi sono comprese anche quelle del mare di Corsica e di Sardegna, il Mar Ligure, parte del Mar Tirreno. Con temperature sopra la, invece lo Jonio e ...

Nelle prossime ore peggiora il tempo sulla nostra regione ... lunedì 26 ottobre (bacini piccoli e medi). · ZONA B – centro regionale: GIALLA dalle 00.00 alle 07.00 di domani, lunedì 26 ottobre, poi ...

METEO 7 Giorni. Nuova settimana inizia col MALTEMPO, poi CAMBIA TUTTO

Si tratterà di un anticiclone molto forte, che si espanderà a gran parte dell’Europa Centro-Occidentale garantendo un periodo di generale bel tempo nella seconda parte della settimana. Probabilmente ...

