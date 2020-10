Catania, i convocati di Raffaele per il Bari (Di domenica 25 ottobre 2020) Vigilia di big match con il Bari per il Catania in campo domani al San Nicola alle ore 21. L’allenatore Giuseppe Raffaele ha convocato 23 giocatori per la partita valevole per la settima giornata del girone C del campionato di Serie C. Ancora assenti Dall’Oglio, Piccolo e Reginaldo. Tonucci in lista. Rossazzurri in ritiro pre-gara, in Puglia, da stasera. Mercoledì, alle 15.30, primo allenamento in vista del match con la Vibonese, in calendario domenica 1 novembre alle 15.00.PORTIERI32 Alessandro Confente12 Salvatore Della Valle22 Miguel Ángel MartínezDIFENSORI16 Alessandro Albertini26 Luca Calapai3 Claiton Dos Santos Machado24 Eros Pellegrini20 Giovanni Pinto5 Tommaso Silvestri18 Denis Tonucci29 Andrea ZanchiCENTROCAMPISTI21 Kevin Biondi13 Mariano Julio Izco15 Luis Alberto Maldonado Morocho8 ... Leggi su itasportpress (Di domenica 25 ottobre 2020) Vigilia di big match con ilper ilin campo domani al San Nicola alle ore 21. L’allenatore Giuseppeha convocato 23 giocatori per la partita valevole per la settima giornata del girone C del campionato di Serie C. Ancora assenti Dall’Oglio, Piccolo e Reginaldo. Tonucci in lista. Rossazzurri in ritiro pre-gara, in Puglia, da stasera. Mercoledì, alle 15.30, primo allenamento in vista del match con la Vibonese, in calendario domenica 1 novembre alle 15.00.PORTIERI32 Alessandro Confente12 Salvatore Della Valle22 Miguel Ángel MartínezDIFENSORI16 Alessandro Albertini26 Luca Calapai3 Claiton Dos Santos Machado24 Eros Pellegrini20 Giovanni Pinto5 Tommaso Silvestri18 Denis Tonucci29 Andrea ZanchiCENTROCAMPISTI21 Kevin Biondi13 Mariano Julio Izco15 Luis Alberto Maldonado Morocho8 ...

