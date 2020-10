Castrovilli, che artista! Doppietta all’Udinese, la Fiorentina rinasce (3-2) (Di domenica 25 ottobre 2020) Una bella Fiorentina stende l’Udinese 3-2 e ringrazia Gaetano Castrovilli. Che artista! I viola passano in vantaggio con Castrovilli dopo appena 11′ minuti e si ritrovano sul doppio vantaggio grazie a Milenkovic che al 21′ mette dentro la palla per il raddoppio. Al 43′ ci pensa Okaka ad accorciare le distanze per i friulani prima del tris di Castrovilli al 53′. Nel finale di gara è sempre Okaka ad accorciare nuovamente lo svantaggio per i bianconeri. Al triplice fischio esulta la Fiorentina che torna a vincere dopo due sconfitte e un pareggio. Foto: twitter Fiorentina L'articolo Castrovilli, che artista! Doppietta all’Udinese, la Fiorentina ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 ottobre 2020) Una bellastende l’Udinese 3-2 e ringrazia Gaetano. CheI viola passano in vantaggio condopo appena 11′ minuti e si ritrovano sul doppio vantaggio grazie a Milenkovic che al 21′ mette dentro la palla per il raddoppio. Al 43′ ci pensa Okaka ad accorciare le distanze per i friulani prima del tris dial 53′. Nel finale di gara è sempre Okaka ad accorciare nuovamente lo svantaggio per i bianconeri. Al triplice fischio esulta lache torna a vincere dopo due sconfitte e un pareggio. Foto: twitterL'articolo, cheall’Udinese, la...

lamezzastagione : @_fastfastfast Eh dici bene!! Non abbiwmo una prospettiva di gioco che è lasciato al sentimento di Castrovilli e Bo… - lucacirex : Vittoria che dà respiro a #Iachini. Tuttavia, tre punti meritati per la Viola. Sebbene senza #Pezzella la difesa ba… - AleGuetta93 : 10 gol fatti 10 gol subiti 10º posto (temporaneo) in classifica E menomale che c’era quel numero 10 in campo...… - SADIComic : #FiorentinaUdinese IACHINI 4 ragazzi non infierite per favore, ci ha messo 20 anni a capire il 352 e ora fategliel… - LucaDoh : @deboshallo Io ho Biraghi che gli ha fatto gli assist Castrovilli ce l’ha il mio avversario Piovono Madonne -