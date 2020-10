Cast e personaggi di Astrid et Raphaelle su Giallo, dal 25 ottobre il nuovo crime francese al femminile (Di domenica 25 ottobre 2020) Astrid et Raphaelle su Giallo è il nuovo crime francese in onda dal 25 ottobre. La serie, composta da episodi di 52 minuti l’uno, è stata creata da Alexander Seguins e Laurent Burtin. Trasmessa dal 12 aprile 2019 sulla rete France 2, la storia è incentrata su un duo poliziesco tutto al femminile: il comandante Raphaëlle Coste, una donna impulsiva interpretata da Lola Dewaere, e la bibliotecaria Astrid Nielsen, autistica, interpretata da Sara Mortensen. La prima stagione, composta da 9 episodi, andrà in onda ogni domenica sera su Giallo con due episodi per volta – ad eccezione del pilot, che ha una durata maggiore (90 minuti, per l’esattezza). La trentenne ... Leggi su optimagazine (Di domenica 25 ottobre 2020)etsuè ilin onda dal 25. La serie, composta da episodi di 52 minuti l’uno, è stata creata da Alexander Seguins e Laurent Burtin. Trasmessa dal 12 aprile 2019 sulla rete France 2, la storia è incentrata su un duo poliziesco tutto al: il comandante Raphaëlle Coste, una donna impulsiva interpretata da Lola Dewaere, e la bibliotecariaNielsen, autistica, interpretata da Sara Mortensen. La prima stagione, composta da 9 episodi, andrà in onda ogni domenica sera sucon due episodi per volta – ad eccezione del pilot, che ha una durata maggiore (90 minuti, per l’esattezza). La trentenne ...

Ultime Notizie dalla rete : Cast personaggi Astrid et Raphaelle su Giallo il 25 ottobre: trama, cast e personaggi OptiMagazine Lena Headey e Luke Wilson nel cast vocale della serie animata New-Gen

Lena Headey e Luke Wilson, famosi rispettivamente per i loro ruoli ne Il Trono di Spade e in Stargirl, doppieranno due personaggi della nuova serie animata New-Gen, basata sull'omonima serie a fumetti ...

Stasera in tv: “X-Men: L’inizio” su Italia 1

Su Italia 1 X-Men: L'inizio ul prequel cinematograficon dei mutanti Marvel con Michael Fassbender, Jennifer Lawrence e Kevin Bacon.

