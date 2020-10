Caserta, domani chiusa la sede della Provincia sanificazione straordinaria (Di domenica 25 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Per la giornata di domani, la sede della Provincia di Caserta, in Viale Lamberti ex Area Saint Gobain, rimarrà chiusa per consentire gli opportuni interventi di sanificazione straordinaria e di igienizzazione degli ambienti, necessari per prevenire il rischio di contagio da Covid19. “Le operazioni di sanificazione – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca – si sono rese necessarie a seguito della positività riscontrate su soggetti di altri enti che svolgono le loro attività nel medesimo stabile. ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Per la giornata di, ladi, in Viale Lamberti ex Area Saint Gobain, rimarràper consentire gli opportuni interventi die di igienizzazione degli ambienti, necessari per prevenire il rischio di contagio da Covid19. “Le operazioni di– ha dichiarato il Presidentedi, Giorgio Magliocca – si sono rese necessarie a seguitopositività riscontrate su soggetti di altri enti che svolgono le loro attività nel medesimo stabile. ...

