Campania, mancano ancora 607 posti letto di terapia intensiva (Di domenica 25 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Era il 17 giugno del 2020: la Campania era reduce da uno sfiancante lockdown e stava per entrare nel pieno della campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale. Con comunicato n. 154 la Regione Campania, meritoriamente, faceva sapere: “Approvato il piano di potenziamento delle terapie intensive. Programmati su indicazione del Ministero oltre 800 posti letto”. Il testo del comunicato era il seguente: “La Giunta Regionale ha approvato la delibera con cui si definisce il Piano per il potenziamento della rete ospedaliera secondo quanto disposto dal Decreto Rilancio del Governo n. 34/2020. Il Piano risponde all’indicazione del Ministero della Salute di incrementare ulteriormente i posti ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Era il 17 giugno del 2020: laera reduce da uno sfiancante lockdown e stava per entrare nel pieno della campagna erale per il rinnovo del Consiglio regionale. Con comunicato n. 154 la Regione, meritoriamente, faceva sapere: “Approvato il piano di potenziamento delle terapie intensive. Programmati su indicazione del Ministero oltre 800”. Il testo del comunicato era il seguente: “La Giunta Regionale ha approvato la delibera con cui si definisce il Piano per il potenziamento della rete ospedaliera secondo quanto disposto dal Decreto Rilancio del Governo n. 34/2020. Il Piano risponde all’indicazione del Ministero della Salute di incrementare ulteriormente i...

