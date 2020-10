Campania: 2.590 positivi con 17mila tamponi (Di domenica 25 ottobre 2020) Questo il bollettino di oggi 25 ottobre 2020: positivi del giorno: 2.590 di cui: Asintomatici: 2.445 Sintomatici: 145tamponi del giorno: 16.906 Il rapporto positivi tamponi è del 15,3% Totale positivi: 38.613 Totale tamponi: 860.203 ​Deceduti: 0 Totale deceduti: 571 Guariti: 173 Totale guariti: 9.322 ​Report posti letto Covid su base regionale: Posti letto di terapia intensiva attivati: 227​ Posti letto di terapia intensiva occupati: 113 Posti letto di degenza attivati: 1.500 Posti letto di degenza occupati: 1.151 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 ottobre 2020) Questo il bollettino di oggi 25 ottobre 2020:del giorno: 2.590 di cui: Asintomatici: 2.445 Sintomatici: 145del giorno: 16.906 Il rapportoè del 15,3% Totale: 38.613 Totale: 860.203 ​Deceduti: 0 Totale deceduti: 571 Guariti: 173 Totale guariti: 9.322 ​Report posti letto Covid su base regionale: Posti letto di terapia intensiva attivati: 227​ Posti letto di terapia intensiva occupati: 113 Posti letto di degenza attivati: 1.500 Posti letto di degenza occupati: 1.151 L'articolo ilNapolista.

