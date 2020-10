Calcio donne: Alia Guagni positiva al Covid nel ritiro della Nazionale (Di domenica 25 ottobre 2020) Alia Guagni, ex calciatrice della Fiorentina ora in forza all'Atletico Madrid, in ritiro con la Nazionale a Coverciano, annuncia via social di essere stata contagiata dal Covid. L'ItAlia di Milena Bertolini è in ritiro a Coverciano in vista del match di qualificazione all'Europeo del 2022 in programma martedi' con la Danimarca Leggi su firenzepost (Di domenica 25 ottobre 2020), ex calciatriceFiorentina ora in forza all'Atletico Madrid, incon laa Coverciano, annuncia via social di essere stata contagiata dal. L'Itdi Milena Bertolini è ina Coverciano in vista del match di qualificazione all'Europeo del 2022 in programma martedi' con la Danimarca

TheUkraineYana : Stanno urlando e noi qui ad aspettare che riprendano a farci vedere la stanza blu con le donne che non parlano del… - Vale97B : RT @roberta_neri: Stiamo assistendo allo spaccato dell'Italia in questo momento al #gfvip Da una parte gli uomini che parlano di calcio, d… - roberta_neri : Stiamo assistendo allo spaccato dell'Italia in questo momento al #gfvip Da una parte gli uomini che parlano di cal… - FirenzePost : Calcio donne: Alia Guagni positiva al Covd nel ritiro della Nazionale - Cohen61081141 : Uomini parlano di calcio Donne parlano di tradimenti ADORO #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio donne Calcio donne: Alia Guagni positiva al Covid nel ritiro della Nazionale Firenze Post Volley donne serie B2 Fenix, con Imola un ko indolore "Ci aiuterà a migliorarci"

La Fenix incassa una ’salutare’ sconfitta sul campo della Clai Imola, formazione di serie B1. L’amichevole congiunta contro un’avversaria di categoria superiore ha permesso alle faentine di misurarsi ...

Juve Barcellona, Ronaldo potrebbe giocare contro Messi

La sfida tra Juventus e Barcellona ripropone il dualismo tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo, ancora in dubbio ma non completamente escluso ...

La Fenix incassa una ’salutare’ sconfitta sul campo della Clai Imola, formazione di serie B1. L’amichevole congiunta contro un’avversaria di categoria superiore ha permesso alle faentine di misurarsi ...La sfida tra Juventus e Barcellona ripropone il dualismo tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo, ancora in dubbio ma non completamente escluso ...