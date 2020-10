Cala il sipario | la rabbia dei teatranti contro Franceschini | “Introvabile | è solo un ologramma”

Leggi su tpi

(Di domenica 25 ottobre 2020) Può darsi che Darioquesta notte faccia un sogno: essere inseguito da 500 di bauli. Gli stessi che i lavoratori dello spettacolo portarono in piazza a Milano il 10 ottobre, facendoli rullare come tamburi. La chiusura dei teatri, che, di fatto, avevano ripreso a lavorare meno di un mese fa, sta portando chi ci lavora al calor bianco. Valeria Cavalli, direttrice artistica di MTM (Manifatture Teatrali Milanesi), durante il lockdown lesse da casa una poesia di Wislawa Szymborska che diceva: “Preferisco l’inferno del caos all’inferno dell’ordine”. Dopo l’approvazione del nuovo Dpcm, racconta a TPI il nuovo inferno vissuto dai lavoratori dello spettacolo. “É l’inferno del caos. Noisiamo molto disciplinati. Ci dipingono come bohémiennes che si svegliano alle 4 del ...