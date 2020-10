Brad Pitt è la voce del nuovo spot pro Biden: "L'America è un posto per tutti" (Di domenica 25 ottobre 2020) Nel nuovo spot a sostegno di Joe Biden si sente la voce di Brad Pitt che sottolinea quanto l'America necessiti di un Presidente che ascolti i bisogni di tutti. Brad Pitt ha prestato la sua voce al nuovo spot a sostegno di Joe Biden, il candidato democratico in corsa per la Casa Bianca. L'attore ha quindi spiegato quanto l'America sia un posto per tutti, repubblicani o democratici, che necessita quindi di un Presidente capace di rappresentare ogni cittadino, senza distinzione alcuna. Ancora pochi giorni ed il mondo intero scoprirà se Donald Trump continuerà ad essere il Presidente degli ... Leggi su movieplayer (Di domenica 25 ottobre 2020) Nela sostegno di Joesi sente ladiche sottolinea quanto l'necessiti di un Presidente che ascolti i bisogni diha prestato la suaala sostegno di Joe, il candidato democratico in corsa per la Casa Bianca. L'attore ha quindi spiegato quanto l'sia unper, repubblicani o democratici, che necessita quindi di un Presidente capace di rappresentare ogni cittadino, senza distinzione alcuna. Ancora pochi giorni ed il mondo intero scoprirà se Donald Trump continuerà ad essere il Presidente degli ...

