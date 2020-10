Borat a Trump | “Ho un lavoro per te”

Leggi su meteoweek

(Di domenica 25 ottobre 2020) Sacha Baron Cohen replica suTwitter alle critiche di Donaldche non ha gradito ilsequel del film. Sacha Baron Cohen non ha gradito i commenti di Donaldsul nuovo film di, in cui il suo avvocato personale, Rudy Giuliani, viene incastrato in una situazione compromettente con l’attrice Maria Bakalova che recita nella parte di una giornalista conservatrice … L'articolo: “Ho unper te” proviene da www.meteoweek.com.