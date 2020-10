Bonomi (Confindustria): “No trasparenza dal governo, italiani perdono fiducia” (Di domenica 25 ottobre 2020) ROMA – “Faccio fatica a capire in che direzione va il Governo. L’italiano durante la prima fase ha mostrato grande senso civico perchè c’era più trasparenza e si sapeva cosa stesse accadendo, poi non è stato più così”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi durante la trasmissione ‘Mezz’ora in più’ su Rai3. Leggi su dire (Di domenica 25 ottobre 2020) ROMA – “Faccio fatica a capire in che direzione va il Governo. L’italiano durante la prima fase ha mostrato grande senso civico perchè c’era più trasparenza e si sapeva cosa stesse accadendo, poi non è stato più così”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi durante la trasmissione ‘Mezz’ora in più’ su Rai3.

