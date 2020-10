Bologna, non solo Medel: quattro assenti in vista della Coppa Italia (Di domenica 25 ottobre 2020) Il Bologna ha diramato il report ufficiale dell’allenamento odierno in vista del match di Coppa Italia contro la Reggina Il Bologna ha diramato il report ufficiale dell’allenamento odierno in vista del match di Coppa Italia contro la Reggina. «Sono ripresi questo pomeriggio gli allenamenti della squadra verso la Reggina di martedì: seduta di scarico in palestra per i titolari di ieri sera, partitella a campo ridotto per gli altri. Differenziato per Gary Medel, terapie per Andrea Poli, Mitchell Dijks e Andreas Skov Olsen». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Ilha diramato il report ufficiale dell’allenamento odierno indel match dicontro la Reggina Ilha diramato il report ufficiale dell’allenamento odierno indel match dicontro la Reggina. «Sono ripresi questo pomeriggio gli allenamentisquadra verso la Reggina di martedì: seduta di scarico in palestra per i titolari di ieri sera, partitella a campo ridotto per gli altri. Differenziato per Gary, terapie per Andrea Poli, Mitchell Dijks e Andreas Skov Olsen». Leggi su Calcionews24.com

