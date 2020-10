Bollettino Coronavirus ultime 24 ore | oltre 21mila contagi

(Di domenica 25 ottobre 2020) Superati i 20milain 24 ore (+21.273), e continuano ad aumentare i ricoveri in terapia intensiva (+80): è quanto emerge dall’ultimosuldella Protezione civile. Se vuoi scoprire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI EDS

RobertoBurioni : BASTA BUGIE! Gli asintomatici sono il 56%, i paucisintomatici il 16%, i lievi il 21%e i severi/critici il 7%.… - istsupsan : Sono online su Epicentro ?? l’aggiornamento dei decessi #Covid19 - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 25 ottobre: 21.273 nuovi casi e 128 morti - Corriere : Ancora un balzo nei contagi: 21.273 nuovi casi (con meno tamponi). Le vittime sono 128: il bollettino - Alessia433 : Coronavirus, il bollettino di oggi 25 ottobre: 21.273 i nuovi casi. I deceduti sono 128 -

La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 161.880 tamponi e individuati 21.273 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 222.241, ...L’aumento costante e notevole dei contagi da Covid-19 negli ultimi giorni in Italia e in Puglia non risparmia Cerignola: come si evince dal bollettino odierno della regione, la città ofantina è ...