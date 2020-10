Bollettino | Coronavirus | i dati ufficiali aggiornati al 25 ottobre

Leggi su zon

(Di domenica 25 ottobre 2020) Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato idelodierno: si registrano 21273 nuovi casi Come di consueto, la Protezione Civile ha diramato ilodierno. Dai, risultano 21.273 nuovi casi nelle ultime 24 ore per un totale di 101876 casi accertati da inizio epidemia. Nella giornata odierna ci sono state 128 (ieri 151) e si registrano 2086 guariti su 60004 tamponi di controllo (ieri 2309 su 67996). Nelle ultime 24 ore sono stati processati 161880 tamponi. Si rilevano, inoltre, +80 unità in terapia intensiva e +719 ricoveri in strutture ospedaliere. Gli attualmente positivi salgono a quota 222241 (+19059) Dpcm: ...