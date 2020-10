Bollettino Coronavirus del 25 Ottobre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 25 ottobre 2020) In data 25l’incremento nazionale dei casi è +4,21% (ieri +4,05%) con 525.782 contagiati totali, 266.203 dimissioni/guarigioni (+2.086) e 37.338 deceduti (+128); 222.241 infezioni in corso (+19.059). Elaborati 161.880 tamponi (ieri 177.669); 21.273 positivi; rapporto positivi/tamponi 13,14% (ieri 11,05%). Ricoverati con sintomi +719 (12.006); terapie intensive +80 (1.208). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 5.762; Campania 2.590; Piemonte 2.287; Toscana 1.863; Lazio 1.541; Veneto 1.468; Emilia Romagna 1.192; Sicilia 695; Liguria 657; Marche 521; Puglia 515; Umbria 463; Abruzzo 368; P.A. Bolzano 339; Friuli 334. In Lombardia curva +3,87% (ieri +3,45%) con 32.285 tamponi (ieri 32.749) e 5.762 positivi; rapporto positivi/tamponi 17,8% (ieri 15,1%); 154.363 contagiati totali; ricoverati +173 (2.326); terapie intensive +18 (231); 25 decessi ...