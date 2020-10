Bollettino coronavirus 25 ottobre 2020: +21.273 nuovi casi, 128 morti. Medici ospedalieri: “Situazione gravissima” (Di domenica 25 ottobre 2020) Nel giorno del nuovo DPCM con misure anti-Covid ancora più restrittive i dati del Bollettino della Protezione Civile sulla diffusione del coronavirus in Italia confermano il trend che vede ancora in netta salita il numero dei contagi. Vediamo subito i dati più importanti relativi alle ultime 24 ore: – 161.880 tamponi effettuati – 21.273 nuovi casi – 128 morti – +80 in terapia intensiva – 2.086 dimessi/guariti – 222.241 attualmente positivi (+19.059) In isolamento domiciliare ci sono 209.027 persone, mentre 12.006 sono ricoverati con sintomi e in terapia intensiva ci sono 1.208 persone. Carlo Palermo, segretario del maggiore dei sindacati dei Medici ospedalieri, l’Anaao-Assomed, ha spiegato com’è la ... Leggi su blogo (Di domenica 25 ottobre 2020) Nel giorno del nuovo DPCM con misure anti-Covid ancora più restrittive i dati deldella Protezione Civile sulla diffusione delin Italia confermano il trend che vede ancora in netta salita il numero dei contagi. Vediamo subito i dati più importanti relativi alle ultime 24 ore: – 161.880 tamponi effettuati – 21.273– 128– +80 in terapia intensiva – 2.086 dimessi/guariti – 222.241 attualmente positivi (+19.059) In isolamento domiciliare ci sono 209.027 persone, mentre 12.006 sono ricoverati con sintomi e in terapia intensiva ci sono 1.208 persone. Carlo Palermo, segretario del maggiore dei sindacati dei, l’Anaao-Assomed, ha spiegato com’è la ...

