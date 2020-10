Berlusconi: “Nuovo lockdown efficace, ma dobbiamo fare il possibile per evitarlo” (Di domenica 25 ottobre 2020) Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, in un’intervista rilasciata a “Repubblica“, ha analizzato la delicata situazione che sta vivendo l’Italia, colpita dalla pandemia da Covid-19: “In quanto opposizione responsabile cerchiamo di evitare critiche strumentali comprendendo le difficoltà in un momento così complicato. Tuttavia non capisco per quale motivo il Governo non accolga le nostre proposte. Abbiamo chiesto di aprire un tavolo istituzionale, non vogliamo che la consultazione con le opposizioni sia solo normale“. “Ogni scelta dovrà tenere in considerazione l’opinione di medici ed esperti – ha aggiunto Berlusconi – Un nuovo lockdown potrebbe essere efficace, ma evitarlo sarebbe importante. dobbiamo utilizzare ... Leggi su sportface (Di domenica 25 ottobre 2020) Il leader di Forza Italia Silvio, in un’intervista rilasciata a “Repubblica“, ha analizzato la delicata situazione che sta vivendo l’Italia, colpita dalla pandemia da Covid-19: “In quanto opposizione responsabile cerchiamo di evitare critiche strumentali comprendendo le difficoltà in un momento così complicato. Tuttavia non capisco per quale motivo il Governo non accolga le nostre proposte. Abbiamo chiesto di aprire un tavolo istituzionale, non vogliamo che la consultazione con le opposizioni sia solo normale“. “Ogni scelta dovrà tenere in considerazione l’opinione di medici ed esperti – ha aggiunto– Un nuovopotrebbe essere, ma evitarlo sarebbe importante.utilizzare ...

