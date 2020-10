Benevento-Napoli, Gattuso: 'Derby mai facili. E l'incubo Brignoli...' (Di domenica 25 ottobre 2020) Schietto come al solito e soddisfatto per un Napoli che sul campo in campionato sa solo vincere. Rino Gattuso analizza così la difficile vittoria sul campo del Benevento: "Nel primo tempo eravamo ... Leggi su gazzetta (Di domenica 25 ottobre 2020) Schietto come al solito e soddisfatto per unche sul campo in campionato sa solo vincere. Rinoanalizza così la difficile vittoria sul campo del: "Nel primo tempo eravamo ...

pisto_gol : In Genoa-Inter, il mani di Ghiglione su cross di Perisic ( braccio larghissimo) in Benevento-Napoli il fallo da die… - pisto_gol : In Benevento-Napoli è-paradossalmente meno grave l’errore di Doveri, che non vede il fallo evidente di Foulon su Lo… - sscnapoli : ?? | I convocati di #BeneventoNapoli ?? - FootballScout24 : RT @pisto_gol: In Genoa-Inter, il mani di Ghiglione su cross di Perisic ( braccio larghissimo) in Benevento-Napoli il fallo da dietro di Fo… - Gennyboys : RT @pisto_gol: In Genoa-Inter, il mani di Ghiglione su cross di Perisic ( braccio larghissimo) in Benevento-Napoli il fallo da dietro di Fo… -