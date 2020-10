Benevento – Napoli Diretta Live Tv Come vedere Streaming Gratis No Rojadirecta Sky o Dzan? Ore 15 | 00

Leggi su aciclico

(Di domenica 25 ottobre 2020) Acqua passata. La notte buia dell’Az in Europa League ilse le lasciata alle spalle, nella certezza che si sia trattato soltanto di un episodio poco fortunato e condizionato dalla paura di essere contagiati da una squadra che aveva avuto 13 positivi al Covid. Paura passata completamente ieri mattina, quando l’ennesimo ciclo di tamponi a Castelvoltumo ha dato esito negativo per tutti. Da quel momento si è rivisto lo spirito giusto per impegnarsi senza freni, e lo stesso Rino Gattuso, tornato al campo dopo la giornata trascorsa a casa a causa della febbre, ha potuto guidare in prima persona la rifinitura pomeridiana al Training Center. Completamente recuperato anche Lorenzo Insigne, tornato in campo part-time contro l’Az Alkmaar: 1’infortunio muscolare patito lo scorso 26 settembre con il Genoa è superato definitivamente. Oggi ...