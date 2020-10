Benevento-Napoli 1-2, le pagelle di CalcioWeb: è la giornata dei fratelli Insigne, decisivi i cambi [FOTO] (Di domenica 25 ottobre 2020) Benevento-Napoli, le pagelle di CalcioWeb – Partita incredibile tra Benevento e Napoli, sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie A. La squadra di Gennaro Gattuso ha dominato in lungo ed in largo, ma non si è dimostrato molto concreto in fase realizzativa. Tantissime le occasioni da gol già nel primo tempo che non sono state sfruttate. La squadra di Filippo Inzaghi passa in vantaggio grazie alla rete di Roberto Insigne. Gli ospiti continuano a tenere il pallino del gioco, gol annullato al fratello Lorenzo. E’ stato lo stesso Insigne a pareggiare nella ripresa con un tiro a giro, vera e propria magia. Entrano Politano e Petagna, proprio i due nuovi acquisti confezionano il gol ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 25 ottobre 2020), ledi– Partita incredibile tra, sfida valida per la quintadel campionato di Serie A. La squadra di Gennaro Gattuso ha dominato in lungo ed in largo, ma non si è dimostrato molto concreto in fase realizzativa. Tantissime le occasioni da gol già nel primo tempo che non sono state sfruttate. La squadra di Filippo Inzaghi passa in vantaggio grazie alla rete di Roberto. Gli ospiti continuano a tenere il pallino del gioco, gol annullato al fratello Lorenzo. E’ stato lo stessoa pareggiare nella ripresa con un tiro a giro, vera e propria magia. Entrano Politano e Petagna, proprio i due nuovi acquisti confezionano il gol ...

pisto_gol : In Benevento-Napoli è-paradossalmente meno grave l’errore di Doveri, che non vede il fallo evidente di Foulon su Lo… - sscnapoli : ?? | I convocati di #BeneventoNapoli ?? - DiMarzio : La prima volta di Roberto #Insigne in #SerieA contro il 'suo' #Napoli - Calciodiretta24 : Benevento-Napoli 1-2, il tabellino: vittoria in rimonta degli azzurri - Fantacalciok : Benevento-Napoli 1-2, il tabellino: vittoria in rimonta degli azzurri -