Benevento-Napoli 1-2, Gattuso: “Nel finale ho pensato a Brignoli…” (Di domenica 25 ottobre 2020) “Se nel finale ho pensato a Brignoli e a quel Benevento-Milan 2-2? Anche se la punizione era in una posizione diversa e nell’altra porta, i pensieri brutti mi sono venuti in testa. Sembra che siano passati 20 anni fa ma è storia di 2 anni e mezzo fa“. Con un sorriso Gennaro Gattuso commenta la vittoria sofferta del Napoli sul Benevento per 2-1 al Ciro Vigorito. “Nel primo tempo abbiamo palleggiato in maniera sterile, quando perdevamo palla lasciavamo troppo spazio – ha aggiunto il tecnico dei partenopei ai microfoni di Dazn -. Nel secondo tempo, invece, la palla ha iniziato a circolare in maniera veloce e siamo riusciti a metterli in difficoltà“. Infine sul problema fisico di Bakayoko: “Ha preso una botta, speriamo che non sia ... Leggi su sportface (Di domenica 25 ottobre 2020) “Se nelhoa Brignoli e a quel-Milan 2-2? Anche se la punizione era in una posizione diversa e nell’altra porta, i pensieri brutti mi sono venuti in testa. Sembra che siano passati 20 anni fa ma è storia di 2 anni e mezzo fa“. Con un sorriso Gennarocommenta la vittoria sofferta delsulper 2-1 al Ciro Vigorito. “Nel primo tempo abbiamo palleggiato in maniera sterile, quando perdevamo palla lasciavamo troppo spazio – ha aggiunto il tecnico dei partenopei ai microfoni di Dazn -. Nel secondo tempo, invece, la palla ha iniziato a circolare in maniera veloce e siamo riusciti a metterli in difficoltà“. Infine sul problema fisico di Bakayoko: “Ha preso una botta, speriamo che non sia ...

pisto_gol : In Benevento-Napoli è-paradossalmente meno grave l’errore di Doveri, che non vede il fallo evidente di Foulon su Lo… - pisto_gol : In Genoa-Inter, il mani di Ghiglione su cross di Perisic ( braccio larghissimo) in Benevento-Napoli il fallo da die… - sscnapoli : ?? | I convocati di #BeneventoNapoli ?? - GenerosoAndria : #BeneventoNapoli @cicciserra Anagramma calcistico...con sofferenza per metà partita. BENEVENTO - NAPOLI Vinto! Pel… - DqvidMC : RT @pisto_gol: In Genoa-Inter, il mani di Ghiglione su cross di Perisic ( braccio larghissimo) in Benevento-Napoli il fallo da dietro di Fo… -