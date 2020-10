Becchi bacchetta Palazzo Chigi | ha buttato 100 miliardi e 8 mesi | a casa vadano i ministri

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Sembrava che di lockdown non si dovesse più parlare. E invece rieccoci quasi al punto di partenza, come nel gioco dell'oca. Un lockdown morbido, un coprifuoco nazionale notturno. Basterà? Chissà. Peccato però che questo gioco dell'oca si stia svolgendo sulla pelle della povera gente. A marzo c'erano i morti, fino a mille al giorno, e pochi posti letto in terapia intensiva, circa 5.000, quindi il governo - che inizialmente aveva sottovalutato l'epidemia - si trovò costretto a chiudere il Paese per oltre due. Milioni di italiani si sono affidati a Conte, che ogni 3-4 giorni appariva in tv e sui social come il comandante in capo che ci avrebbe portato fuori dal pericolo. Un sacrificio enorme che in tanti hanno affrontato con la speranza che, passata l'emergenza, neiestivi il governo avesse utilizzato l'enorme ...