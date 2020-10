(Di domenica 25 ottobre 2020) La LBA (LegaSerie A) ha disposto pochi minuti fa il rinvio della sfida valida per la 5a giornata della Serie A 2020-2021 tra De’ Longhie Acqua S.Bernardo Cantù. La decisione arriva a seguito delle preoccupanti notizie che arrivano dal fronte brianzolo. La squadra di coach Cesare Pancotto, infatti, è letteralmente falcidiata dal-19: iconclamati sono infatti tre, dei quali uno, Jaime Smith, è da tempo noto, e glidue sono stati individuati in seguito ai tamponi di venerdì. Inoltre, sei ulteriori giocatori hannoa un contagio. Per tutti è scattato l’isolamento. Si tratta del primo rinvio nel massimo campionato, con la nuova data che verrà stabilita in tempi e ...

basketinside360 : La Lega Basket dispone il rinvio della gara De' Longhi Treviso - Acqua S.Bernardo Cantù - - OA_Sport : Basket: Treviso-Cantù rinviata, tre positivi al Covid-19 tra i brianzoli e altri sei con sintomi riconducibili - Basketcaffe : RT @LegaBasketA: La LBA dispone il rinvio della gara @treviso_basket - @PallCantu ?? - rebel_crimson : RT @LegaBasketA: La LBA dispone il rinvio della gara @treviso_basket - @PallCantu ?? - ilcirotano : Coronavirus, firmato il Dpcm: bar e ristoranti aperti fino alle 18. Basket: rinviata Treviso-Cantù - -

Il Presidente della LBA Umberto Gandini, in merito alla partita in programma questo pomeriggio tra De’ Longhi Treviso e Acqua S.Bernardo Cantù, valida per la 5a giornata del Campionato di Serie A, ...Non si giocherà la partita di basket, valida per la quinta giornata del campionato di basket di serie A, in programma questo pomeriggio fra la De Longhi Treviso e l'Acqua San Bernardo Cantù. Lo ha ...