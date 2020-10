Basket femminile, Serie A1 2020-2021: Campobasso affonda Battipaglia nel posticipo (Di domenica 25 ottobre 2020) Si è conclusa la quinta giornata del massimo campionato femminile di Basket con il posticipo domenicale tra due delle formazioni in lotta per la salvezza, La Molisiana Magnolia Campobasso e l’O.Me.P.S. Battipaglia. Ecco come è andata. LA MOLISIANA MAGNOLIA Campobasso-O.ME.P.S. Battipaglia 78-44 (21-9, 52-25, 66-35)Non c’è storia a Campobasso, dove le padrone di casa dominano su Battipaglia, con il match che prende la strada di casa fin dal primo quarto. Dura poco più di cinque minuti la resistenza della formazione ospite, con Campobasso che sul 6-6 piazza un primo parziale di 5-0, ma le ospiti accorciano con la tripla di Moroni. Negli ultimi quattro minuti di quarto, però, ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) Si è conclusa la quinta giornata del massimo campionatodicon ildomenicale tra due delle formazioni in lotta per la salvezza, La Molisiana Magnoliae l’O.Me.P.S.. Ecco come è andata. LA MOLISIANA MAGNOLIA-O.ME.P.S.78-44 (21-9, 52-25, 66-35)Non c’è storia a, dove le padrone di casa dominano su, con il match che prende la strada di casa fin dal primo quarto. Dura poco più di cinque minuti la resistenza della formazione ospite, conche sul 6-6 piazza un primo parziale di 5-0, ma le ospiti accorciano con la tripla di Moroni. Negli ultimi quattro minuti di quarto, però, ...

Si gioca oggi alle 18 al PalaMariotti davanti a un centinaio di supporters. Le toscane puntano alla promozione, le bianconere tenteranno il colpaccio ...

La terza giornata del campionato di basket femminile di serie A2 fa registrare il primo successo dell' Alma Basket Patti che batte, al «Palaserranò», il Jolly Acli Livorno con il punteggio di 66-53.

La terza giornata del campionato di basket femminile di serie A2 fa registrare il primo successo dell' Alma Basket Patti che batte, al «Palaserranò», il Jolly Acli Livorno con il punteggio di 66-53.