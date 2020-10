Basket | 5a giornata Serie A 2020-2021 | Brindisi espugna Trieste | Trento rimonta Cremona

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Si è completata la quintadellaA dicon le vittorie di. La Happy Casa hato il campo dell’Allianz Pallacanestroper 79-76; mentre la Dolomiti Energia si è resa protagonista di una clamorosacontro la Vanoli, imponendosi per 85-83 dopo un tempo supplementare. Vittoria importante per i pugliesi, che salgono al secondo posto alle spalle dell’Olimpia Milano e alla pari della Reyer Venezia. Brinidisi brava a fare suo un match difficile e complicato, con la formazione di coach Vitucci più fredda nei momenti decisivi dell’incontro. Miglior marcatore dell’incontro Angelo Harrison con 18 punti, mentre a...

sportface2016 : #basket #Supercoppa #SerieA2 2020: i risultati della domenica della terza giornata - SportandoIT : Sulla sirena del supplementare si compie la rimonta trentina - PeterPenna : RT @Eurosport_IT: Si chiude la 5a giornata di Serie A: Milano guida la classifica ancora imbattuta (5-0), seguono Venezia e Brindisi (4-1)… - IannacciStefano : RT @Eurosport_IT: Si chiude la 5a giornata di Serie A: Milano guida la classifica ancora imbattuta (5-0), seguono Venezia e Brindisi (4-1)… - Eurosport_IT : Si chiude la 5a giornata di Serie A: Milano guida la classifica ancora imbattuta (5-0), seguono Venezia e Brindisi… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket giornata

Si è completata la quinta giornata della Serie A di basket con le vittorie di Brindisi e Trento. La Happy Casa ha espugnato il campo dell’Allianz Pallacanestro Trieste per 79-76; mentre la Dolomiti ...Finale amaro per la Dinamo Banco di Sardegna che, nell’anticipo della quinta giornata di campionato lotta per 40’ contro una Reyer Venezia solida e sfiora l’impresa. Gli uomini di coach Pozzecco ...