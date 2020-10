Bar e ristoranti chiusi dalle 18. Fermi cinema e palestre. Dad alle superiori, Liberi spostamenti tra Regioni (Di domenica 25 ottobre 2020) Entreranno in vigore da domani fino al 24 novembre le nuove norme contenute nell'ultimo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte che illustrerà le nuove misure nel pomeriggio. ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 25 ottobre 2020) Entreranno in vigore da domani fino al 24 novembre le nuove norme contenute nell'ultimo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte che illustrerà le nuove misure nel pomeriggio. ...

BrunoVespa : Se bar e ristoranti non rispettano le distanze,vanno chiusi. Se le rispettano non creano assembramenti e limitarne… - matteosalvinimi : Bruno Vespa: 'Se bar e ristoranti non rispettano le distanze, vanno chiusi. Se le rispettano non creano assembramen… - AnnalisaChirico : Ma bar e ristoranti dovrebbero chiudere alle 18 perché la sera il virus è più incazzato? Convivere con COVID-19 nn… - UliaM84 : RT @Phastidio: Il governo olandese, lo scorso 14 ottobre, ha disposto la chiusura di bar e ristoranti - homoeopathicus : RT @AUniversale: CHIUSI: cinema, teatri, palestre, piscine, sale concerto, discoteche, sale da gioco, sale scommesse, sale bingo, casinò, p… -