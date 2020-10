Banana Cake | il dolce giapponese morbido | gustoso e profumato

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 25 ottobre 2020) Per questo particolare e sfiziosissimo, ti servono gli ingredienti che seguono. Gli ingredienti In primis dovrai munirti di una tortiera da circa 15 centimetri di diametro; poi nell’ordine avrai bisogno di: 50 grammi di zucchero semolato (per lo sciroppo); un cucchiaio di acqua fredda; un cucchiaio di acqua calda; due banane; un uovo a temperatura ambiente; altri 40 grammi di zucchero semolato (per l’uovo); 50 grammi di farina per dolci; 40 grammi di burro fuso. Il procedimento Per preparare questosi procede in questo modo: preriscalda il forno a 170 gradi, poi ungi con del burro il fondo e il bordo della tortiera e la metti da parte; adesso in una piccola casseruola versa acqua e zucchero e fai andare sul fuoco fino a che non ottieni uno sciroppo di colore bruno, poi spegni la fiamma e aggiungi ...