Balotelli risponde dopo la frase sessista al Gf Vip | “Basta fare le femministe”

Leggi su tpi

(Di domenica 25 ottobre 2020) Ha fatto giustamente discutere nei giorni scorsi l’uscita poco felice (per usare un eufemismo) di Marioall’interno della casa del Grande Fratello Vip. Entrato nella casa del reality di Canale 5 peruna sorpresa a suo fratello Enock, il calciatore, riferendosi ad un’altra inquilina, Dayane Mello, ha detto: “Dayane mi vuole dentro e poi mi dice basta basta che mi fai male”. Una sparatae volgare che ha fatto piombare il gelo tra i concorrenti e ovviamente non è passata inosservata sui social. Pocoil conduttore, Alfonso Signorini, ha preteso le scuse di. A qualche ora dalla fine della puntata, Super Mario è tornato sulla questione riportando la sua versione dei fatti in una Story pubblicata su Instagram: “Ragazze ...