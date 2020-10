Ballando, le lacrime di Elisa, le confessioni di Rosalinda: momenti cult della 6° puntata (Di domenica 25 ottobre 2020) Emozioni e sentimenti: nella sesta puntata di Ballando con le Stelle i protagonisti dello show si sono raccontati come non avevano mai fatto. Toccanti le rivelazioni di Alessandra Mussolini e Rosalinda Celentano, mentre Elisa Isoardi si è lasciata andare alle lacrime dopo l’esibizione con il piede fasciato in cui è stato Raimondo Todaro a prenderla in braccio. Scopriamo i momenti cult e più emozionanti della sesta puntata di Ballando con le Stelle. IL BALLO DI Elisa ISOARDI E RAIMONDO TODARO – C’era grande attesa per l’esibizione di Elisa Isoardi dopo i problemi al piede raccontati durante la settimana. La conduttrice ha rischiato di non ... Leggi su dilei (Di domenica 25 ottobre 2020) Emozioni e sentimenti: nella sestadicon le Stelle i protagonisti dello show si sono raccontati come non avevano mai fatto. Toccanti le rivelazioni di Alessandra Mussolini eCelentano, mentreIsoardi si è lasciata andare alledopo l’esibizione con il piede fasciato in cui è stato Raimondo Todaro a prenderla in braccio. Scopriamo ie più emozionantisestadicon le Stelle. IL BALLO DIISOARDI E RAIMONDO TODARO – C’era grande attesa per l’esibizione diIsoardi dopo i problemi al piede raccontati durante la settimana. La conduttrice ha rischiato di non ...

