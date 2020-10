Ballando con le Stelle, Gilles Rocca si avvicina troppo a Guillermo Mariotto: «Guarda me, non il telefono». Milly Carlucci costretta a intervenire (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ballando con le Stelle, Gilles Rocca si avvicina troppo a Guillermo Mariotto: «Guarda me, non il telefono». Milly Carlucci costretta a intervenire. Scintille a Ballando con le Stelle tra Gilles Rocca e Guillermo Mariotto. L’attore si era appena esibito in un tango con l’insegnante Lucrezia Lando e stava ascoltando il parere dei giurati. Ivan Zazzaroni ha mostrato entusiasmo per la performance, mentre lo stilista ha dichiarato di non averla gradita e ha attribuito un punteggio molto basso. Gilles non ha resistito ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 26 ottobre 2020)con lesi: «me, non il».. Scintille acon letra. L’attore si era appena esibito in un tango con l’insegnante Lucrezia Lando e stava ascoltando il parere dei giurati. Ivan Zazzaroni ha mostrato entusiasmo per la performance, mentre lo stilista ha dichiarato di non averla gradita e ha attribuito un punteggio molto basso.non ha resistito ...

