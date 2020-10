Atterraggio di emergenza, mongolfiera sfiora le case (Di domenica 25 ottobre 2020) Questa mattina attorno alle 10 una mongolfiera ha effettuato un Atterraggio d'emergenza in un campo di via del Gignoro a Coverciano. L'aeromobile ha rischiato di schiantarsi sulle case e di restare ... Leggi su lanazione (Di domenica 25 ottobre 2020) Questa mattina attorno alle 10 unaha effettuato und'in un campo di via del Gignoro a Coverciano. L'aeromobile ha rischiato di schiantarsi sullee di restare ...

londranewsblog : Paura su un volo diretto in Italia: aereo costretto ad atterraggio di emergenza - francoamicucci1 : RT @agenzia_nova: Aereo da carico con a bordo un gregge di pecore dall'#Irlanda costretto all'atterraggio d'emergenza in #Iran https://t.co… - MisterCariola : RT @agenzia_nova: Aereo da carico con a bordo un gregge di pecore dall'#Irlanda costretto all'atterraggio d'emergenza in #Iran https://t.co… - agenzia_nova : Aereo da carico con a bordo un gregge di pecore dall'#Irlanda costretto all'atterraggio d'emergenza in #Iran… - Hogliannicheho : @Chiaraisapisces Ti vedremo volare sopra le due torri e fare un atterraggio di emergenza in via petroni -

Ultime Notizie dalla rete : Atterraggio emergenza Atterraggio di emergenza, mongolfiera sfiora le case LA NAZIONE Atterraggio di emergenza, mongolfiera sfiora le case

Firenze, 25 ottobre 2020 - Questa mattina attorno alle 10 una mongolfiera ha effettuato un atterraggio d'emergenza in un campo di via del Gignoro a Coverciano. L'aeromobile ha rischiato di schiantarsi ...

Atterraggio di emergenza | puzza di bruciato e malessere su volo per l’Italia

Un aereo della British Airways deve fare un atterraggio di emergenza. Era diretto in Italia: "Puzza di bruciato e malessere dell'equipaggio" ...

Firenze, 25 ottobre 2020 - Questa mattina attorno alle 10 una mongolfiera ha effettuato un atterraggio d'emergenza in un campo di via del Gignoro a Coverciano. L'aeromobile ha rischiato di schiantarsi ...Un aereo della British Airways deve fare un atterraggio di emergenza. Era diretto in Italia: "Puzza di bruciato e malessere dell'equipaggio" ...