Attentato al Koch Institute che monitora il Covid in Germania | la pista dei nazi-negazionisti

Ultime Notizie dalla rete : Attentato Koch

Globalist.it

Alcune bottiglie incendiarie sarebbero state lanciate contro l'edificio. Le autorità indagano su una motivazione politica ...Oggi, 17 ottobre 2020, ci giungono nuove notizie dal mondo. In Francia arrestate 9 persone per l'omocidio del professore; casi di covid in aumento in UE.