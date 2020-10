Atalanta e Ajax, 1973-2010. Vianello qua, Cruijff là: serie B e Champions. 47 anni dopo la distanza è azzerata (Di domenica 25 ottobre 2020) Per molte generazioni un viaggio ad Amsterdam ha significato, specie se affrontato in gioventù, una fuga verso l’Europa più libertina, uno slancio alternativo, persino qualcosa di vagamente peccaminoso. I musei più bizzarri, i coffe-shop dove tutto si fuma meno che … Leggi su ecodibergamo (Di domenica 25 ottobre 2020) Per molte generazioni un viaggio ad Amsterdam ha significato, specie se affrontato in gioventù, una fuga verso l’Europa più libertina, uno slancio alternativo, persino qualcosa di vagamente peccaminoso. I musei più bizzarri, i coffe-shop dove tutto si fuma meno che …

corrdelcalcio : L’Ajax ha battuto 13-0 il VV Venlo in Eredivisie, messaggio chiaro per questa Atalanta più che mai in difficoltà.… - patrick_iannare : Problemi muscolari per l'olandese, difficile un recupero per la sfida contro l'@AFCAjax #ChampionsLeague #Atalanta… - italybet : Champions League, Atalanta – Ajax: orobici con il favore del pronostico #bet - CrapanzanoRobin : RT @Gazzetta_it: #Atalanta, visto che #Ajax? Tredici gol al #Venlo! Record di sempre in #Eredivisie - Fantacalciok : Champions League, Atalanta – Ajax: orobici con il favore del pronostico -