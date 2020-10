Asse Mosca-Pechino, un’alleanza militare all’orizzonte? (Di domenica 25 ottobre 2020) Sono passati ormai sei anni da Euromaidan, l’evento che ha sancito l’inizio ufficiale della nuova guerra fredda tra Occidente e Russia, e quattro anni dall’elezione di Donald Trump, colui che, secondo alcuni analisti politici, avrebbe voluto e/o dovuto mettere fine alla politica del neo-contenimento obamiano. Contrariamente ai pronostici, però, Trump ha approfondito la linea dura … Asse Mosca-Pechino, un’alleanza militare all’orizzonte? InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 25 ottobre 2020) Sono passati ormai sei anni da Euromaidan, l’evento che ha sancito l’inizio ufficiale della nuova guerra fredda tra Occidente e Russia, e quattro anni dall’elezione di Donald Trump, colui che, secondo alcuni analisti politici, avrebbe voluto e/o dovuto mettere fine alla politica del neo-contenimento obamiano. Contrariamente ai pronostici, però, Trump ha approfondito la linea dura …, un’alleanzaall’orizzonte? InsideOver.

limesonline : ?? #LimesFestival Per gli americani il continente europeo è innanzitutto la Germania. L'incubo americano è un eventu… - Musashi249 : RT @limesonline: ?? #LimesFestival Per gli americani il continente europeo è innanzitutto la Germania. L'incubo americano è un eventuale ass… - ECrivellaro : RT @limesonline: ?? #LimesFestival Per gli americani il continente europeo è innanzitutto la Germania. L'incubo americano è un eventuale ass… - danielaranon : RT @limesonline: ?? #LimesFestival Per gli americani il continente europeo è innanzitutto la Germania. L'incubo americano è un eventuale ass… - RaimondoFabbri : RT @limesonline: ?? #LimesFestival Per gli americani il continente europeo è innanzitutto la Germania. L'incubo americano è un eventuale ass… -

Ultime Notizie dalla rete : Asse Mosca "Scarichiamo la colpa sulla Russia": l'autoinganno di Varsavia secondo esperto polacco Sputnik Italia Iran-Cina-Russia: nuova tappa per il triumvirato?

È ufficiale: l'embargo sulle armi contro l'Iran è finito. E questo nonostante mesi di intense pressioni da parte dell'establishment statunitense per estenderlo. Dopo l'ennesimo doppio veto sino-russo ...

Idolo dei tifosi e asso l’immarcabile Pozzecco

Il campione goriziano della pallacanestro si racconta «Una vita clamorosa nel rettangolo del parquet» La sua droga è stata sempre mettere in difficoltà tutti «su quel parquet che fa 15 per 28. Io mi s ...

È ufficiale: l'embargo sulle armi contro l'Iran è finito. E questo nonostante mesi di intense pressioni da parte dell'establishment statunitense per estenderlo. Dopo l'ennesimo doppio veto sino-russo ...Il campione goriziano della pallacanestro si racconta «Una vita clamorosa nel rettangolo del parquet» La sua droga è stata sempre mettere in difficoltà tutti «su quel parquet che fa 15 per 28. Io mi s ...