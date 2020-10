Assalto armato nella villa di Toni. Il bomber picchiato davanti ai figli (Di domenica 25 ottobre 2020) Modena, ore di terrore per il campione del mondo: "Ho subito un trauma, ma la mia famiglia sta bene" Leggi su quotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) Modena, ore di terrore per il campione del mondo: "Ho subito un trauma, ma la mia famiglia sta bene"

TommasoCurzio : @IAMMYLORD1 Braccio armato non so ma Insurgencia è contro De Luca ed inoltre: - EnricoT21049066 : @lefrasidiosho te li ricordi i bei tempi andati, quando per l'assalto armato alle forze dell'ordine, ti intitolavano un'aula del Senato? ?? - UnioneSarda : #Modena: assalto armato nella villa di #LucaToni, l'ex bomber aggredito dai rapinatori - Fede_Spera86 : Immaginate #Deluca Sindaco di Napoli dopo il nuovo #Dpcm. Scuole chiuse 6 mesi Coprifuoco alle 15:00 Lanciafiamm… -