Appuntamento con Casa Marcello night (Di domenica 25 ottobre 2020) “Casa Marcello night” è uno spettacolo che è un innesto perfetto tra musica, teatro, poesia, comicità, che è un esempio di “buona TV”, ma realizzata sul web. Animale da palcoscenico, entertainer, attore, cantante, musicista…è difficile incasellare Marcello Cirillo in un solo termine. Il suo nuovo web show che lo vede protagonista su YouTube, è un programma “Home made” o, per dirla alla napoletana, “Casa e puteca”. Lo show, infatti, è realizzato nella cantina di Casa Cirillo. Il venerdì sera è un fuoco di fila di canzoni, monologhi, danza, sketch comici, riferimenti cinematografici e “colpi di teatro” in un ritmo serrato che lascia senza fiato per la ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 25 ottobre 2020) “” è uno spettacolo che è un innesto perfetto tra musica, teatro, poesia, comicità, che è un esempio di “buona TV”, ma realizzata sul web. Animale da palcoscenico, entertainer, attore, cantante, musicista…è difficile incasellareCirillo in un solo termine. Il suo nuovo web show che lo vede protagonista su YouTube, è un programma “Home made” o, per dirla alla napoletana, “e puteca”. Lo show, infatti, è realizzato nella cantina diCirillo. Il venerdì sera è un fuoco di fila di canzoni, monologhi, danza, sketch comici, riferimenti cinematografici e “colpi di teatro” in un ritmo serrato che lascia senza fiato per la ...

chetempochefa : La popstar americana @iamlp torna in tv con la nuova hit, The One That You Love, ospite di @fabfazio a #CTCF?? L’a… - chetempochefa : ?? Questa sera a #CTCF assisteremo ad un evento del tutto eccezionale: faremo incontrare @JaneFonda e @GretaThunberg… - _MiBACT : WEBINAR | Per la #SLIM2020 appuntamento con @iicmadrid, @Italymfa, #MiBACT e #FumettiNeiMusei per scoprire la lingu… - _chiarancora_ : RT @MasterAb88: Dopo il record di ascolti di domenica, torna l'appuntamento con #Daydreamer. E GRANDE SORPRESA: sabato prossimo, 31 ottobre… - carolafrediani : RT @Luke_like: L’imperdibile appuntamento con @carolafrediani e la sua #Guerredirete. Dove @wireditalia è presente con gli ultimi racconti… -

Ultime Notizie dalla rete : Appuntamento con Appuntamento con il gusto del Salento: fave nette e cicorie selvatiche Leccenews24 golf, Open d'Italia a Mcgowan

L'inglese con un ultimo giro non spettacolare ha ottenuto il secondo successo in carriera. Male gli azzurri, mai con possibilità di essere protagonisti ...

“I Nostri Angeli” approdano in tv con i reportage sui bimbi in guerra

Stasera in seconda serata su Rai 1 con Giovanna Botteri ed Emma D’Aquino che spiega: «Non è bello dare notizie sulla pandemia, ma sono partecipe» ...

L'inglese con un ultimo giro non spettacolare ha ottenuto il secondo successo in carriera. Male gli azzurri, mai con possibilità di essere protagonisti ...Stasera in seconda serata su Rai 1 con Giovanna Botteri ed Emma D’Aquino che spiega: «Non è bello dare notizie sulla pandemia, ma sono partecipe» ...