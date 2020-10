Aouar Juventus, “Tuttosport”: nuovo assalto al francese, occhio a Ramsey (Di domenica 25 ottobre 2020) Aouar Juventus – Nella scorsa finestra di mercato, tanti sono stati i giocatori accostati alla Juventus. Uno su tutti Houssem Aouar. Il talento francese del Lione nell’ultima stagione ha stupito tutti per classe e giocate da fuoriclasse, tanto da attirare su di se gli occhi della Juve. Molte voci di mercato intorno al numero 8 del Lione. Luca Momblano si sbilanciò dicendo che fosse già preso dalla Juventus, tanti dicevano potesse finire all’Arsenal, ma alla fine rimase a Lione. L’interesse dei bianconeri per Aouar è ancora molto forte, Paratici vuole portarlo a Torino. Aouar Juventus, Tuttosport conferma: Ramsey sacrificato? Ci sono già stati contatti tra Aulas ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 25 ottobre 2020)– Nella scorsa finestra di mercato, tanti sono stati i giocatori accostati alla. Uno su tutti Houssem. Il talentodel Lione nell’ultima stagione ha stupito tutti per classe e giocate da fuoriclasse, tanto da attirare su di se gli occhi della Juve. Molte voci di mercato intorno al numero 8 del Lione. Luca Momblano si sbilanciò dicendo che fosse già preso dalla, tanti dicevano potesse finire all’Arsenal, ma alla fine rimase a Lione. L’interesse dei bianconeri perè ancora molto forte, Paratici vuole portarlo a Torino., Tuttosport conferma:sacrificato? Ci sono già stati contatti tra Aulas ...

