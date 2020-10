Anticipazioni Una Vita, puntata martedì 27 ottobre 2020: Felipe scopre il passato di Marcia (Di domenica 25 ottobre 2020) Martedì 27 ottobre 2020 – Marcia racconta tutta la verità: la domestica di colore rivela all’ Alvarez Hermoso il suo doloroso passato. L’avvocato di Acacias si decide così, dopo averla ascoltata, di fare qualcosa per lei e presentandosi ad Ursula minaccia la terribile governante di Genoveva di lasciare in pace Marcia, altrimenti sarà denunciata per atto di schiavismo. Quale sarà la reazione della terribile Dicenta? La giovane donna innamorata di Felipe, così per la prima volta si sente protetta è al sicuro. Ma lo è davvero? Riassunto puntata Una Vita di ieri Lunedì 26 ottobre 2020 – La rabbia della Salmeron: Genoveva ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 25 ottobre 2020) Martedì 27racconta tutta la verità: la domestica di colore rivela all’ Alvarez Hermoso il suo doloroso. L’avvocato di Acacias si decide così, dopo averla ascoltata, di fare qualcosa per lei e presentandosi ad Ursula minaccia la terribile governante di Genoveva di lasciare in pace, altrimenti sarà denunciata per atto di schiavismo. Quale sarà la reazione della terribile Dicenta? La giovane donna innamorata di, così per la prima volta si sente protetta è al sicuro. Ma lo è davvero? RiassuntoUnadi ieri Lunedì 26– La rabbia della Salmeron: Genoveva ...

