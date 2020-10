Anticipazioni Il Segreto puntate dal 26 ottobre al 1 novembre 2020 | un momento commovente per Pablo

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 25 ottobre 2020) Nelledal 26al 1della soap opera di successo Ilassisteremo ad una scena moltodato chefinalmente incontrerà sua madre. Che cosa accadrà tra i due?Ildal 26 al 28: Il rifiuto di Marcela Lunedì 26– Il rifiuto di Marcela: Tomas si presenta alla Locanda con l’intenzione di chiarire la sua posizione con Marcela. Quest’ultima però non apprezza la sua visita, anzi gli fa capire che è meglio dimenticare tutto. Tomas però non vuole mollare la presa e le lascia intendere che per lui ...