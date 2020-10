Andrea Damante su Giulia De Lellis: “Ci sono rimasto male” (Di domenica 25 ottobre 2020) Andrea Damante, ospite a Verissimo, commenta la nuova frequentazione della sua ex, Giulia De Lellis: “Avevo un presentimento” Andrea Damante, ospite a Verissimo nella giornata odierna, appare visibilmente provato mentre commenta la nuova frequentazione della sua ex, Giulia De Lellis. Il racconto di Andrea “Quest’estate a Forte dei Marmi abbiamo preso una casa con gli amici, dopo quasi un mese lì, a fine luglio, Giulia mi ha proposto di prenderci una pausa“, inizia così il racconto dell’ex tronista di Uomini e Donne che non lascia presagire nulla di buono. “Ho scoperto di loro pochi giorni fa dai social. Avevo un presentimento, ma non lo ammettevo a me ... Leggi su zon (Di domenica 25 ottobre 2020), ospite a Verissimo, commenta la nuova frequentazione della sua ex,De: “Avevo un presentimento”, ospite a Verissimo nella giornata odierna, appare visibilmente provato mentre commenta la nuova frequentazione della sua ex,De. Il racconto di“Quest’estate a Forte dei Marmi abbiamo preso una casa con gli amici, dopo quasi un mese lì, a fine luglio,mi ha proposto di prenderci una pausa“, inizia così il racconto dell’ex tronista di Uomini e Donne che non lascia presagire nulla di buono. “Ho scoperto di loro pochi giorni fa dai social. Avevo un presentimento, ma non lo ammettevo a me ...

