Andrea Damante | l’eloquente reazione dell’ex fidanzata Claudia Coppola alle sue ultime dichiarazioni a ‘Verissimo’

(Di domenica 25 ottobre 2020) Ieri è stato ospite a Verissimo l’ex tronista di Uomini e Donnein cui ha parlato della sua exGiulia De Lellis e della nuova frequentazione che quest’ultima ha intrapreso con il suo ex amico Carlo Beretta, ma non solo.infatti nel corso dell’intervista ha rilasciato delleanche su, con la quale l’ex tronista ha intrattenuto una relazione prima del ritorno di fiamma con la De Lellis, queste le sue parole a riguardo: Ho avuto una storia di un paio di mesi con una ragazza, che è stato un termine di paragone importante perché io, a differenza di Giulia non avevo mai avuto una storia prima di essere stato fidanzato con lei. La mia storia con...

Andrea Damante non nasconde l’amarezza per la nuova relazione della storica ex Giulia De Lellis. In una lunga intervista con Silvia Toffanin, a Verissimo, il modello e dj si è lasciato andare a un lun ...Giulia De Lellis replica ad Andrea Damante: "Con la coscienza pulita si può fare sempre tutto" E' una delle storie d'amore più travagliate del gossip ...