Alto artigianato | nelle botteghe delle liutaie

(Di domenica 25 ottobre 2020) Gli strumenti sono venduti in tutto il mondo a commercianti e musicisti alla ricerca di qualcosa che somigli al proprio modo di suonare. Cinque donne che hanno scelto la liuteria, l’arte di dar vita a violini viole e violoncelli si raccontano qui. Adele Sbernini, 36 anni, Cargiago di Ghiffa (Verbania) I violini sono come le persone, un po’ li vedi e un po’ li scopri Adele Sbernini, 36 anni, Cargiago di Ghiffa (Verbania) Sta imparando a suonare il violino e all’ultimo che ha creato ha dato un nome, Cenere. «È tipico di chi lavora lentamente. Gli strumenti diventano parte di noi perché nel frattempo succedono tante cose, si legano a una stagione, a uno stato emotivo». Abitudine che Adele ha preso dal padre Luca, liutaio. «Sono laureata in Biologia molecolare, volevo diventare virologa, ma quando facevo il tirocinio mi mancava ...