Alta Pressione d’Africa, stopperà il meteo d’Autunno. Durata, effetti in Italia (Di domenica 25 ottobre 2020) Alta Pressione su Italia dal nord africa. Ed ecco che si rivede un potentissimo anticiclone in quota, di quelli che durante la stagione estiva ci portano eccezionali ondate di calore. E che negli scorsi anni hanno azzerato le tipiche condizioni meteo invernali. Eppure, i modelli matematici stagionali, ed anche quelli che estendono le loro proiezioni fino a un mese mezzo, non propongono durature fasi anticicloniche. Quando sarà un evento meteo con anomalie rilevanti, e ogni volta che si presenta determina sgomento, e diciamocelo la tristezza per un tempo atmosferico del passato che sembra non ripresentarsi più. L’autunno è la stagione di mezzo, i nostri sguardi sono orientati ormai verso l’inverno, essendo questa come l’estate la stagione ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 25 ottobre 2020)sudal nord africa. Ed ecco che si rivede un potentissimo anticiclone in quota, di quelli che durante la stagione estiva ci portano eccezionali ondate di calore. E che negli scorsi anni hanno azzerato le tipiche condizioniinvernali. Eppure, i modelli matematici stagionali, ed anche quelli che estendono le loro proiezioni fino a un mese mezzo, non propongono durature fasi anticicloniche. Quando sarà un eventocon anomalie rilevanti, e ogni volta che si presenta determina sgomento, e diciamocelo la tristezza per un tempo atmosferico del passato che sembra non ripresentarsi più. L’autunno è la stagione di mezzo, i nostri sguardi sono orientati ormai verso l’inverno, essendo questa come l’estate la stagione ...

