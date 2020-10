Allerta Meteo Veneto: precipitazioni estese e temporali in arrivo su zone montane e pedemontane (Di domenica 25 ottobre 2020) Dal tardo pomeriggio di domani sono previste precipitazioni estese sulle zone centro settentrionali del Veneto, anche con forti rovesci e qualche locale temporale, con quantitativi da consistenti ad abbondanti sulle zone montane e pedemontane. Limite della neve in abbassamento intorno ai 2000 m nella serata di domani, a quote anche un po’ inferiori nella mattinata di martedi’, specie sulle Dolomiti. Sulle zone meridionali e costiere fenomeni piu’ discontinui e di entita’ assai minore. Alla luce delle previsioni Meteo per le prossime ore, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticita’, valevole, complessivamente, fino alle ore 14 di ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 25 ottobre 2020) Dal tardo pomeriggio di domani sono previstesullecentro settentrionali del, anche con forti rovesci e qualche locale temporale, con quantitativi da consistenti ad abbondanti sullee pede. Limite della neve in abbassamento intorno ai 2000 m nella serata di domani, a quote anche un po’ inferiori nella mattinata di martedi’, specie sulle Dolomiti. Sullemeridionali e costiere fenomeni piu’ discontinui e di entita’ assai minore. Alla luce delle previsioniper le prossime ore, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticita’, valevole, complessivamente, fino alle ore 14 di ...

Ultime Notizie dalla rete : Allerta Meteo Allerta arancione nel savonese: ecco l’elenco delle scuole chiuse il 26 ottobre 2020 IVG.it Maltempo: in Liguria domani allerta arancione per piogge

Peggiora il tempo sulla Liguria. Per i possibili rischi collegati agli effetti al suolo delle precipitazioni, l’agenzia regionale Arpal ha emanato per domani una allerta meteo per piogge diffuse e ...

Meteo, da lunedì pomeriggio forti rovesci e neve in montagna, allerta per le reti fognarie

Alla luce delle previsioni meteo per le prossime ore ... è stato dichiarato lo stato di attenzione (allerta gialla) lungo la rete idraulica principale. Il possibile verificarsi di rovesci o temporali ...

