Allarme Covid a Marcianise: “Da lunedì sarà zona rossa” (Di domenica 25 ottobre 2020) “Marcianise si appresta ad essere dichiarata zona rossa per l’emergenza Covid. La decisione sarà presa nelle prossime ore, il provvedimento scatterà già entro lunedì”. Sono le parole del sindaco di Marcianise, Antonello Velardi. Marcianise zona rossa Dopo Arzano e Avella, dunque, un altro comune della Campania si appresta a chiudere i propri confini a causa … L'articolo Allarme Covid a Marcianise: “Da lunedì sarà zona rossa” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 25 ottobre 2020) “si appresta ad essere dichiaratarossa per l’emergenza. La decisione sarà presa nelle prossime ore, il provvedimento scatterà già entro lunedì”. Sono le parole del sindaco di, Antonello Velardi.rossa Dopo Arzano e Avella, dunque, un altro comune della Campania si appresta a chiudere i propri confini a causa … L'articolo: “Da lunedì saràrossa” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Agenzia_Ansa : #Covid: #Confesercenti: 'così chiuderemo in 110mila'. Nuovo allarme #commercianti, a rischio 5,8 miliardi di… - repubblica : Covid, allarme dei pronto soccorso: 'Presi d'assalto ma manca personale, non reggiamo più' [aggiornamento delle 18:… - Agenzia_Ansa : #Covid-19 l'allarme di @VincenzoDeLuca e @FontanaPres boom di casi in #Campania (2280 positivi) e #Lombardia (5mila… - DarioGorini : Covid Roma, allarme dell’Anec: un altro lockdown? Per i cinema è la fine - trimpa48 : RT @ottogattotto: #Covid, allarme dei pronto soccorso: 'Presi d'assalto ma manca personale, non reggiamo più' Se l'Europa ci avesse elargit… -